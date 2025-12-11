L'Afrique reprend la parole sur la scène internationale [Business Africa]

Un mouvement puissant est en train de redéfinir l’image de l’Afrique sur la scène mondiale. La "souveraineté narrative" — la capacité du continent à contrôler et valoriser ses propres récits — devient l’un de ses atouts économiques les plus stratégiques.

Pendant des années, les récits imposés de l’extérieur ont déformé la réalité africaine, impactant investissements, diplomatie et attractivité. Mais la tendance s’inverse. Des expertes comme Dorothea Hodge, fondatrice d’Aequitas Global, accompagnent désormais les pays africains pour reprendre la main sur leur image et renforcer leur influence. Dans une interview exclusive, elle décrypte cette bataille essentielle alors que créateurs, leaders politiques et diaspora construisent une nouvelle vision de l’Afrique : un continent moteur d’innovation, de culture, et de croissance économique mondiale.

Boom de l’énergie solaire et essor des emplois verts

L’Afrique se positionne comme l’un des marchés solaires les plus dynamiques au monde. Les emplois du secteur devraient bondir de 23 %, stimulés par une explosion des investissements et par la croissance rapide des systèmes hors réseau et mini-réseaux. Du Nigeria au Kenya, jusqu’à l’Afrique du Sud, une nouvelle génération de techniciens, ingénieurs solaires et entrepreneurs émerge, soutenant une filière devenue stratégique pour la transition énergétique. Ce boom ne se limite pas à électrifier des foyers : il accélère l’inclusion économique. Les solutions off-grid révolutionnent l’accès à l’électricité dans les zones rurales et placent l’Afrique à l’avant-garde des énergies renouvelables décentralisées.

Intelligence artificielle : une opportunité de 16,5 milliards de dollars

L’intelligence artificielle en Afrique connaît une croissance fulgurante. Le marché pourrait atteindre 16,5 milliards de dollars d’ici 2030, d’après Mastercard. Des secteurs essentiels — fintech, agriculture, santé, éducation — adoptent des solutions IA qui transforment leurs modèles économiques. Mais un risque demeure : l’aggravation de la fracture numérique si les infrastructures, les compétences et l’accès aux technologies ne progressent pas au même rythme. Certains pays avancent rapidement sur la gouvernance des données et la formation d’une main-d'œuvre IA, mais d’autres peinent à suivre. Le choix est clair : l’IA peut permettre à l’Afrique de sauter plusieurs étapes de développement, ou creuser davantage les inégalités si elle n’est pas déployée équitablement. Les cinq prochaines années seront déterminantes pour savoir si les bénéfices de cette révolution seront réellement partagés à l’échelle du continent.