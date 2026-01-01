L'économie africaine devrait connaître une expansion en 2026 [Business Africa]

L’Afrique s’apprête à connaître une percée spectaculaire. Une prévision du FMI révèle que le continent comptera, en 2026, plus d’économies à forte croissance — avec une expansion d’au moins 6 % — que toute autre région du monde.

Coup de projecteur sur les leaders : le Soudan du Sud et la Guinée, chacun promis à une croissance à deux chiffres, portée par des booms du pétrole et de l’exploitation minière. Parallèlement, l’élan réformateur de l’Afrique de l’Est porte ses fruits : l’Ouganda, le Rwanda et l**’Éthiopie** affichent en moyenne une solide croissance de 7 %.

Mais ces perspectives ensoleillées s’accompagnent d’avertissements clairs. Les analystes soulignent des risques majeurs : chocs climatiques, instabilité politique et niveau élevé de la dette.

Pour une analyse lucide, l’économiste et conseiller au ministère ghanéen des Finances, Theophilus Acheampong, participe à l’émission. Il décrypte ce que 2026 réserve réellement et identifie les secteurs économiques à surveiller.

Dette : l'Afrique espère une baisse des taux d’intérêt en 2026

Les pays africains verseront 95 milliards de dollars à leurs créanciers en 2026. Des pays comme le Kenya consacrent un cinquième de l’ensemble des dépenses publiques au remboursement de la dette. Pris en étau par la hausse des coûts d’emprunt, les pays en développement espèrent que la perspective d’une baisse des taux d’intérêt leur apportera un certain répit.

Les pénuries d’électricité freinent l’industrialisation de l’Afrique centrale

Nous nous penchons aussi sur un goulot d’étranglement majeur du développement : l’électricité. Malgré de nouveaux investissements, des pays comme la République centrafricaine restent parmi les moins électrifiés au monde, l’irrégularité de l’alimentation électrique étouffant l’esprit d’entreprise et les ambitions industrielles.