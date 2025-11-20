Le Nigeria sur les nerfs alors que Trump menace de sanctions [Business Africa]

Les marchés financiers du Nigeria sont entrés dans une zone de turbulences à la suite de menaces de sanctions et d’une possible action militaire émanant du président américain Donald Trump. Ces déclarations, formulées en réaction à ce qu’il a décrit comme l’incapacité du Nigeria à protéger les communautés chrétiennes, ont immédiatement provoqué des ondes de choc dans la plus grande économie d’Afrique.

La Bourse nigériane a enregistré de fortes pertes en l’espace de quelques heures, tandis que les prix à la consommation ont poursuivi leur hausse — alimentant les craintes d’une aggravation de l’inflation dans les semaines à venir. Les économistes avertissent qu’une incertitude prolongée pourrait saper la confiance des investisseurs et affaiblir la stabilité macroéconomique à un moment critique.

"Les inquiétudes grandissent quant au fait que des menaces de sanctions prolongées pourraient entraîner une fuite des capitaux et accentuer la pression sur le naira", explique l’analyste économique Dr Joel Haruna, depuis Abuja. Il note que la dépendance du Nigeria vis-à-vis du commerce et des flux financiers américains — en particulier dans les domaines du pétrole, de la coopération sécuritaire et du financement du développement — signifie que des secteurs clés comme l’énergie, la finance et l’industrie manufacturière pourraient subir de fortes tensions si les relations venaient à se détériorer.

Les experts estiment que le gouvernement nigérian pourrait devoir accélérer son engagement diplomatique avec Washington tout en stabilisant simultanément le marché des changes, en renforçant la diversification commerciale et en rassurant les investisseurs afin d’amortir d’éventuels chocs.

Malengo transforme les étudiants d’Afrique de l’Est en universitaires de calibre

Pour d’innombrables jeunes d’Afrique de l’Est, l’aspiration à poursuivre des études supérieures à l’étranger reste souvent hors de portée. Les obstacles financiers, le manque d’opportunités et l’absence de mentorat empêchent de nombreux étudiants talentueux de réaliser leur potentiel. Le programme Malengo est en train de changer cette réalité.

Ciblant des étudiants très performants issus de milieux à faibles revenus, l’initiative propose des bourses, du mentorat et un accompagnement académique qui permettent aux participants d’intégrer des universités de premier plan en Europe et aux États-Unis. Au-delà de l’éducation, Malengo fournit aux étudiants les outils nécessaires pour accéder à des carrières internationales — transformant ainsi des vies, des familles et des communautés.

Ses diplômés ont décroché des emplois compétitifs dans la technologie, l’ingénierie et la santé, démontrant que des interventions ciblées peuvent ouvrir des opportunités de niveau mondial pour la jeunesse africaine.

Des femmes apportent la lumière à Zanzibar

À Zanzibar, où environ la moitié de la population vit encore sans électricité, une initiative remarquable permet à des femmes de transformer leurs communautés grâce à l’énergie renouvelable.

Connue sous le nom de Solar Mamas, le programme forme des femmes locales — souvent avec peu de scolarité formelle — pour devenir des techniciennes solaires qualifiées. Elles installent et entretiennent des systèmes d’énergie solaire dans des villages reculés, offrant à des foyers, écoles et entreprises un accès à une énergie propre et fiable pour la première fois.

Mais l’impact va bien au-delà de l’électrification : le programme crée des opportunités de revenus, renforce l’indépendance financière des femmes et stimule les économies locales. Des communautés entières bénéficient d’une amélioration des conditions de vie, d’une plus grande sécurité nocturne et de meilleurs résultats scolaires grâce aux salles de classe alimentées par l’énergie solaire.

Les Solar Mamas sont devenues un symbole de la manière dont la technologie durable et l’autonomisation des femmes peuvent œuvrer ensemble pour stimuler le développement rural.