RDC : le M23 soutenu par le Rwanda entre dans la ville d'Uvira dans l'est

La délégation de l'Alliance Fleuve Congo (AFC/M23) participe à une conférence de presse à Goma, en République démocratique du Congo, le jeudi 20 novembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Moses Sawasawa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Reuters & Associated Press

République démocratique du Congo

Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont entrés dans la ville d'Uvira, dans l'est du Congo. Située près de la frontière avec le Burundi, il s’agit d’une base importante pour l'armée congolaise.

Cet événement intervient moins d'une semaine après que le Congo et le Rwanda ont signé, en présence de M. Trump à Washington, un accord destiné à mettre fin aux combats dans l'est du Congo.

C’est le deuxième des nombreux accords visant à mettre fin aux conflits mondiaux que le président Donald Trump a salués comme la preuve de ses prouesses de négociateur, qui est en difficulté. Les combats ont également repris au Cambodge et en Thaïlande, moins de deux mois après qu'il ait assisté à la signature d’un pacte de cessez-le-feu en Malaisie pour mettre fin à leur conflit frontalier.

Uvira sert de quartier général au gouvernement nommé par Kinshasa dans le Sud-Kivu depuis que la capitale de la province, Bukavu, est tombée aux mains du M23 en février. La prise de la ville par le M23 pourrait lui permettre d'avancer vers d'autres sites au-delà du Sud-Kivu..

