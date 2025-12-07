RDC : le M23 prend Luvungi et avance vers Uvira à la frontière burundaise

Les rebelles du M23, appuyés par l’armée rwandaise (selon des sources locales et des rapports de l’ONU), ont pris le contrôle de Luvungi, une ville stratégique du Sud-Kivu, ainsi que plusieurs villages alentour.

L’armée congolaise (FARDC) a confirmé son repli tactique pour « éviter un bain de sang et protéger les populations ». Des sources indépendantes signalent que les combats se rapprochent désormais de cette ville clé, frontalière avec la Tanzanie et le Burundi.

L'offensive du M23 a rebattu les cartes militaires dans l’est du pays. Le groupe armé se réclamant de la défense des Tutsis congolais contrôle désormais de larges pans du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris Goma et Bukavu, les deux principales métropoles régionales.

Les combats contre les forces armées congolaises ont forcé des centaines de milliers de civils à fuir leurs localités, aggravant une crise humanitaire déjà profonde. Routes coupées, aéroports fermés, bombardements et violences sexuelles utilisés comme arme de guerre ont accru l'instabilité d'une région dont les équilibres demeurent précaires depuis les guerres du Congo des années 1990.