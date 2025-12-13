RDC : le M23 s’empare d’Uvira malgré l’accord de paix de Washington

Les rebelles du M23, en lutte contre le gouvernement congolais, ont annoncé mercredi la prise de la ville d’Uvira, l’un des derniers bastions militaires dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette offensive survient malgré un accord de paix signé la semaine dernière à Washington par les présidents congolais et rwandais, sous médiation américaine. Ce texte ne concernait pas le M23, qui négocie séparément avec la RDC et avait déjà accepté un cessez-le-feu plus tôt cette année, accusant réciproquement le gouvernement et ses forces de violations.

Bertrand Bisimwa, coordinateur adjoint de l’alliance rebelle AFC-M23, a déclaré vendredi que l’accord signé entre Kinshasa et Kigali « n’a aucun impact sur le terrain ».

« Cela n’a jamais changé la réalité sur le terrain, dans le sens où la guerre que nous menons avec Kinshasa depuis le début du conflit n’a jamais cessé, quels que soient les accords de cessez-le-feu que nous avons signés avec eux », a-t-il expliqué.

Le M23 revendique également un système fédéral pour la RDC.

« Quand nous parlons de fédéralisme, nous voulons instaurer un nouvel équilibre entre les provinces et le gouvernement central. Un équilibre qui garantira un système symétrique dans lequel nous donnons et recevons. Il ne s’agit pas de balkanisation », a précisé Bisimwa.

Une situation humanitaire préoccupante

L’est de la RDC, riche en minerais et proche de la frontière rwandaise, est le théâtre d’une lutte entre plus de 100 groupes armés, dont le M23 est le plus important. Selon l’ONU, le conflit a provoqué l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées.

Depuis le 2 décembre, plus de 200 000 personnes ont été déplacées dans la province du Sud-Kivu, et plus de 70 ont été tuées, rapportent les partenaires locaux de l’ONU.