USA : Trump scelle un accord "historique" entre la RDC et le Rwanda

Les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé à Washington un accord présenté comme “historique”, destiné à mettre fin à plus de trente ans de conflit dans l’est du Congo.

Une initiative portée par le président américain Donald Trump, qui y voit une nouvelle démonstration de son rôle de médiateur international.

Un accord de paix et d’accès aux minerais stratégiques

Réunis dans la capitale américaine, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont officialisé un pacte soutenu par les États-Unis, l’Union africaine et le Qatar. L’accord vise non seulement à réduire les violences persistantes dans la région du Nord-Kivu, mais aussi à encadrer l’exploitation et l’accès aux ressources minérales essentielles, dont les États-Unis souhaitent sécuriser l’approvisionnement.

“Ce sont deux hommes qui font un excellent travail”, a salué Donald Trump, mettant en avant le courage politique des présidents congolais et rwandais. Le chef d’État américain a également annoncé la signature d’accords bilatéraux pour renforcer les échanges économiques autour des minerais critiques.

Lors de la cérémonie, Paul Kagame a insisté sur le rôle déterminant de Washington dans la relance du processus de paix. "Personne ne demandait au président Trump de s'atteler à cette tâche… Lorsque le président a vu l'opportunité de contribuer à la paix, il l'a immédiatement saisie", a-t-il déclaré, rappelant que les précédentes médiations n’avaient jamais résolu les causes profondes du conflit.

Félix Tshisekedi s’est voulu à la fois réaliste et optimiste : "Je crois que ce jour marque le début d’un nouveau chemin… un chemin où la paix ne sera pas seulement un souhait, mais un tournant", a-t-il affirmé, promettant l’engagement “digne et cohérent” de la RDC dans la mise en œuvre des accords.

Des combats qui persistent sur le terrain

Malgré l’enthousiasme affiché à Washington, les affrontements se poursuivent dans certaines zones entre les forces congolaises, leurs alliés, et les rebelles, notamment du M23. Plusieurs analystes restent prudents et estiment que la signature ne débouchera pas immédiatement sur la paix.

L’accord conclu aux États-Unis s’appuie néanmoins sur un cadre plus large d’intégration économique régionale déjà négocié, qui pourrait à terme favoriser la stabilité.

Un symbole diplomatique fort pour Trump

La cérémonie, organisée à l’Institut de la paix de Washington — rebaptisé pour l’occasion “Institut de la paix Donald J. Trump” par le département d’État — offre au président américain une nouvelle opportunité de renforcer son image de négociateur international. Trump n’a d’ailleurs pas caché son souhait de voir ces efforts reconnus, évoquant une nouvelle fois l’idée d’un prix Nobel de la paix.