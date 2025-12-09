Coup d'Etat au Bénin : des victimes des 2 cotés, des mutins en fuite

Le coup d'État de courte durée au Bénin a fait des victimes dans les deux camps, parmi les forces gouvernementales et les soldats mutins, ont déclaré les autorités béninoises lundi.

Depuis dimanche, les forces de sécurité ont intensifié leurs recherches pour retrouver le lieutenant-colonel Pascal Tigri, le chef présumé de l'opération, toujours en fuite.

Ce coup d'État militaire, visant à renverser le président Patrice Talon, n'a duré que quelques heures avant que les autorités n'annoncent son échec.

Le gouvernement a confirmé l'implication de troupes nigérianes et ivoiriennes dans cet échec.

Les autorités ont indiqué que plusieurs arrestations ont eu lieu à la suite du coup d'État et que deux officiers supérieurs, retenus en otage par les putschistes, ont été libérés.

Les autorités n'ont pas précisé le nombre de victimes. L'enquête en cours sur le coup d'État permettra d'« identifier tous les auteurs et commanditaires, quels qu'ils soient », et d'évaluer les dégâts causés, a déclaré M. Ouin-Ouro à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État béninois.

Le coup d'État

Un groupe de soldats se faisant appeler le Comité pour la Refondation a pris d'assaut la chaîne de télévision nationale dimanche matin pour annoncer le coup d'État.

Menés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, huit soldats sont apparus à l'antenne pour annoncer la destitution de Talon, la dissolution du gouvernement et la suspension des institutions de l'État.

Avant le coup d'État, Pascal Tigri faisait partie du cercle restreint de Talon. Officier d'artillerie, il a commandé un bataillon de la Garde nationale entre 2023 et 2025.

Dimanche après-midi, la tentative de coup d'État a été déjouée par l'armée béninoise, appuyée par les forces aériennes et terrestres nigérianes, qui ont lancé des attaques contre les putschistes en fuite. Le calme est revenu à Cotonou, chef-lieu du Bénin, lundi, malgré la présence de soldats dans les rues.

M. Talon a qualifié le coup d'État de dimanche dernier d'« aventure téméraire » et a déclaré que la situation était sous contrôle. Il a juré de punir les mutins et d'assurer la sécurité des otages, parmi lesquels figureraient des officiers supérieurs. Il n'a pas révélé leur identité et le nombre d'otages reste indéterminé. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a annoncé dimanche avoir déployé une force d'intervention au Bénin afin de contribuer à la préservation de la démocratie. Ce contingent comprend des militaires nigérians, ghanéens, ivoiriens et sierra-léonais. L'effectif de cette force n'a pas été précisé.

Un porte-parole du gouvernement nigérian a déclaré que Talon avait sollicité l'assistance du Nigeria. Le nombre de soldats et la quantité de matériel déployé n'ont pas été indiqués.

Défi régional

Le Nigeria et la CEDEAO n'ont pas mené d'intervention dans un État membre depuis 2017, date à laquelle ils ont envoyé des troupes en Gambie pour contraindre le président Yahya Jammeh à quitter le pouvoir après sa défaite aux élections.

La CEDEAO, sous l'égide du Nigeria, a tenté d'intervenir au Niger après le coup d'État de 2023. À l'époque, le président nigérian Bola Tinubu dirigeait la CEDEAO. Sa menace d'intervenir si la junte ne rétablissait pas le gouvernement démocratique renversé a conduit à une impasse entre le bloc et trois pays dirigés par une junte, qui se sont par la suite retirés du bloc. Les analystes estiment que le Nigéria a un intérêt stratégique à défendre ses frontières, qu'il partage avec le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun, d'autant plus qu'il traverse actuellement une grave crise sécuritaire.