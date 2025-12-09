Trinité-et-Tobago : le steelpan, instrument ancestral en plein renouveau

Presque un siècle après sa création, cet instrument emblématique, né en 1939 dans les rues de l’île, connaît un regain spectaculaire d’intérêt, porté par l’enthousiasme d’une nouvelle génération de musiciens.

À Port of Spain, la capitale de Trinité-et-Tobago, les vibrations métalliques du steelpan résonnent à nouveau avec force.

Un instrument né de la résilience

Pour Amrit Samaroo, directeur musical et fils du légendaire compositeur Jit Samaroo, le steelpan porte en lui toute l’histoire du peuple trinibagonien. « Nous avons la chance d’avoir cet instrument né de la rébellion et de la résilience, et qui reflète l’esprit d’un peuple. Des racines africaines à sa reconnaissance mondiale », explique-t-il.

Longtemps associé à une musique appréciée surtout des générations plus âgées, le steelpan attire désormais de jeunes artistes curieux de découvrir sa sonorité riche et lumineuse.

La résurgence du steelpan s’appuie aussi sur l’innovation. À Panland, l’une des plus anciennes entreprises de fabrication de steelpans, les progrès technologiques ont révolutionné la production. Autrefois, la fabrication d’un seul instrument pouvait prendre des semaines. Aujourd’hui, grâce à des outils électriques, des logiciels spécialisés et de nouvelles méthodes de chauffe, un steelpan peut être réalisé en une journée.

Pour Michael Cooper, président de Panland, cette évolution était inévitable. « La technologie, la fabrication et toute l’industrie du steelpan ont aussi suivi leur propre parcours », souligne-t-il. Ces avancées ont permis de rendre l’instrument plus abordable et plus durable, contribuant à son regain de popularité.

Le renouveau du steelpan se manifeste également dans les écoles. À l’Exodus Steel Orchestra, les élèves peuvent commencer à jouer dès l’âge de cinq ans. Jael Grant, 17 ans, pratique cet instrument depuis douze ans. Pour elle, rien ne ressemble à l’expérience du steelpan : « C’est une expérience extraordinaire. Ce n’est pas seulement écouter ou jouer : on ressent la musique dans son corps », explique-t-elle.

L’importance culturelle du steelpan a été officiellement reconnue par le gouvernement. En 2024, l’instrument a été intégré aux armoiries nationales, remplaçant les trois navires de Christophe Colomb. Et depuis 2025, la Journée mondiale du steelpan est célébrée chaque 11 août, à la suite d’une proclamation des Nations unies.

Entre tradition, innovation et passion, le steelpan continue de forger l’identité musicale de Trinité-et-Tobago. Son renouveau témoigne de la vitalité culturelle de l’île et de la force d’un instrument qui, bien au-delà de ses origines, continue d’inspirer et de rassembler.