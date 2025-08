Trinité-et-Tobago commémore son émancipation du joug colonial britannique

Les rues de Port of Spain étaient remplies de tambours et de couleurs africaines vendredi, lorsque les habitants de Trinité-et-Tobago ont défilé pour célébrer le jour de l'émancipation.

Cette journée commémore l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique le 1er août 1834 et est célébrée dans plusieurs pays des Caraïbes ainsi qu'au Canada.

Trinité-et-Tobago a été le premier pays à en faire une fête nationale.

Le thème du défilé de cette année était "Façonner des avenirs durables grâce à la justice réparatrice", en accord avec la désignation par l'Union africaine de 2025 comme "Année de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations".

Mais pour les Trinidadiens, il s'agissait également d'une célébration de leur héritage africain.

"Mes ancêtres ont beaucoup souffert et se sont battus pour que nous puissions avoir cette fête aujourd'hui", a déclaré Kabira Floyd, un étudiant qui participait au défilé.

Selon les Nations unies, on estime que 25 à 30 millions d'Africains ont été déracinés pour être réduits en esclavage et travailler principalement dans les plantations des Caraïbes et des Amériques, y compris le sud des États-Unis.

Avec les tambours et les danses, le défilé a également suscité un sentiment de fierté à l'égard de l'histoire de l'île.

Bongo Jack, un tambourinaire du défilé, a déclaré que l'événement était particulièrement important pour l'éducation de la jeune génération. "S'ils étaient correctement éduqués à la grandeur de l'histoire africaine, ils seraient plus enclins à s'aimer eux-mêmes", a déclaré M. Jack.

Le Conseil des droits de l'homme, dont le siège est à Genève, appelle depuis des années à une action mondiale, notamment sous la forme de réparations, d'excuses et de réformes de l'enseignement, afin de réparer le racisme dont sont victimes les personnes d'ascendance africaine dans la Communauté des Caraïbes (CARICOM), qui compte 15 pays.