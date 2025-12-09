Nigeria : retour au bercail des 100 écoliers libérés

Les autorités de l’Etat du Niger, au Nigeria, ont accueilli 100 des écoliers enlevés le mois dernier dans une école catholique nigériane et libérés le week-end. La plupart des enfants libérés, sont âgés de 10 à 17 ans selon leur établissement scolaire.

Un retour au bercail entre soulagement et interrogations sur l’état de ces infortunés qui ont vécu en captivité pendant au moins deux semaines.

'' À première vue, je ne peux pas dire dans quel état ils se trouvent, mais nous savons tous qu'après plus de deux semaines de captivité, ces enfants ont certainement besoin d'aide. Un examen médical serait sans doute très important pour eux.'', a déclaré Theresa Pamma, de l'UNICEF Nigeria.

Au moins 303 écoliers ont été enlevés avec 12 de leurs enseignants par des hommes armés dans l’école catholique St. Mary's de Papiri le 21 novembre. Depuis au moins 150 sont toujours détenus, avec leurs enseignants.

''Aujourd'hui est un jour fondamental et très, très important pour redéfinir l'histoire de cet État. Je tiens à remercier M. le Président de nous avoir fourni tous les moyens nécessaires pour sauver ces enfants. À ceux qui ont prié, continuez à prier. Nous souhaitons retrouver les élèves qui sont toujours en captivité et, avec la grâce de Dieu, dans très peu de temps, nous allons y parvenir.''

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cet enlèvement, mais les habitants ont accusé des gangs armés qui ciblent les écoles et les voyageurs dans le nord du Nigeria, ravagé par les conflits, afin d'obtenir des rançons.

Les autorités nigérianes ne communiquent généralement pas beaucoup sur les opérations de sauvetage, et les arrestations sont rares dans ce type d'affaires. Les analystes estiment que cela s'explique par le fait que les rançons sont généralement payées. Les autorités n'admettent pas le paiement de rançons.