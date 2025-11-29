Bienvenue sur Africanews

Nigeria : l'amère attente des proches des élèves enlevés

Les parents d'élèves enlevés à l'école catholique St. Mary's dans la communauté de Papiri, au Nigeria, le 28 novembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

Enlèvement

Les proches des élèves de l’école St. Mary's de Papiri kidnappés la semaine dernière, ont été convoqués vendredi par les autorités nigérianes. Ils doivent des données actualisées sur leurs enfants disparus.

Des hommes armés ont enlevé 303 élèves et 12 enseignants lors de l'attaque du 21 novembre dernier ayant visé l’établissement scolaire.

''Ils ont besoin de notre attestation pour venir nous interroger, pour enquêter sur nous. Combien d'enfants avons-nous ? C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour venir dire, pour donner les noms de nos enfants, ainsi que l'endroit où nous nous trouvons.'', raconte Joseph Dimas, parent d'un enfant enlevé.

Le gouvernement nigérian dit travailler avec les chasseurs locaux pour retrouver les enfants disparus. Alors que 50 ont réussi à s’échapper. Les proches des écoliers peinent à cacher leur tristesse. ''Je prie pour que mon enfant revienne sain et sauf, sans aucun problème.'', explique Joseph Dimas.

Aucun groupe n’a revendiqué cet enlèvement. Au Nigeria, des hommes armés procèdent de plus en plus aux enlèvements d’enfants dans les écoles. Le paiement d'une rançon par les autorités est souvent une condition pour la libération des infortunés.

