Cotonou retrouve son calme après la tentative de coup d’État

La capitale économique du Bénin reprend son quotidien après la tentative de putsch de dimanche, au cours de laquelle deux hauts gradés ont été enlevés puis libérés dans la nuit. Le chef des mutins reste en fuite.

Le président Patrice Talon a affirmé dimanche soir que « la situation était sous contrôle » et a promis de « punir les mutins », qui avaient pris en otage deux hauts gradés, le général Abou Issa et le colonel Gomina Faizou, lors de la prise de la télévision nationale le 7 décembre 2025. Les deux officiers ont été libérés par l’armée dans la nuit, vers 02h00, à Parakou, dans le nord du pays, selon plusieurs sources militaires.

Ce lundi, Cotonou retrouve son calme : les écoles et commerces rouvrent progressivement, l’accès au boulevard de la Marina et à la présidence est rétabli, et la circulation reprend malgré quelques embouteillages. « Un coup d’État au Bénin, c’est quelque chose qui m’a surprise. Nous n’en avons pas besoin. Nous remercions l’armée d’avoir fait son travail », a déclaré Annick Somavo, commerçante à Cotonou.

Dimanche, les mutins ont brièvement pris le contrôle de la télévision publique et annoncé la destitution du président au nom d’un « Comité militaire pour la refondation ». La riposte de l’armée, appuyée par des frappes aériennes nigérianes, a permis de rétablir l’ordre. Le chef des insurgés reste « en cavale », selon un officier.

Hermann Aniambossou, analyste politique, a souligné l’importance de l’aide régionale et la nécessité de préserver la démocratie : « Le Nigeria nous a grandement soutenus lors de l’assaut contre les mutins, ce qui est très appréciable. Il reste désormais à rectifier cette situation au sein de la démocratie.»