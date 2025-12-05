Somalie : des jeunes visent les États-Unis malgré la politique de Trump

Malgré les propos amers de Donald Trump contre leur pays, en Somalie des nombreux jeunes entretiennent toujours le ‘’rêve américain’'.

Le cas Mohamed Abdi Awale, détenu pendant trois mois en Libye avant une libération contre rançon dans sa quête de l’aventure vers l’Europe. Il a été rapatrié de Libye en novembre avec 164 autres jeunes somaliens par l’Organisation internationale pour les migrations. Alors qu’il veut replonger, le pays de Donald Trump est désormais dans sa ligne de mire.

‘’ Depuis mon enfance, je rêvais de vivre aux États-Unis, mais lorsque (le président Donald) Trump est arrivé au pouvoir, mon espoir s'est envolé, car il déteste les étrangers. Cela m'a poussé à entreprendre un dangereux voyage vers le Soudan et la Libye pour d'atteindre l'Europe. Mais je me suis retrouvé entre les mains de passeurs dangereux. Cependant, je garde toujours l'espoir d'aller aux États-Unis, et je crois que cela se produira après le mandat de Trump.’’, a déclaré le migrant.

Repartir, c’est reprendre un voyage périlleux. Alors que le souvenir de sa dernière tentative hante encore l’esprit de sa mère, notamment la demande de rançon.

‘’ Les passeurs m'ont envoyé un numéro de compte pour le paiement de la rançon et m'ont menacée en m'envoyant une vidéo de mon fils en train d'être torturé et de crier. Ils m'ont ordonné d'envoyer l'argent sur ce compte. Étant une femme pauvre, je ne pouvais pas payer la rançon, alors j'ai contacté tous les Somaliens pour leur demander de m'aider à réunir l'argent nécessaire pour libérer mon fils. Heureusement, ils ont répondu à mon appel et mon fils a finalement été libéré après que nous avons payé un total de 17 000 dollars, somme qui a été réunie grâce aux contributions de nombreux Somaliens. Ce soutien a sauvé la vie de mon fils.’’, raconte Hawo Elmo Rage, sa mère.

La tentation d’une nouvelle aventure entretenue par son fils l’inquiète. '' Je veux qu'il reste '', a déclaré sa mère. ''Mais je sais qu'il aspire à une vie meilleure. Je prie pour que Dieu lui offre un avenir sûr, et non pas celui, dangereux, qu'il a trouvé.''

Les changements apportés cette année à la politique d'immigration sous l'administration Trump pourrait modifier les calculs des migrants comme Awale.