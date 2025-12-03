USA : contre Trump, le maire de Minneapolis soutient les Somaliens

Principale cible d’une opération fédérale de lutte contre lutte contre l'immigration dans le Minnesota, aux États-Unis, la communauté somalienne bénéficie du soutien des autorités locales.

Mardi, Donald Trump a exprimé une fois de plus son hostilité à l’encontre des Somaliens qui à ses yeux, n’apportent aucune contribution dans le fonctionnement de l'État. Ce que conteste le maire démocrate de Minneapolis.

''À notre communauté somalienne, nous vous aimons et nous sommes à vos côtés. Cet engagement est inébranlable. Minneapolis est fière d'accueillir la plus grande communauté somalienne de tout le pays. Beaucoup d'entre eux sont ici depuis des décennies. Ce sont des entrepreneurs et des pères de famille. Ils contribuent à la culture et à la résilience économique de notre ville. Cibler les Somaliens signifie que les procédures légales seront violées. Des erreurs seront commises. Et soyons clairs, cela signifie que des citoyens américains seront détenus pour la seule raison qu'ils ressemblent à des Somaliens. Ce n'est pas et ne sera jamais une raison légitime.'', a déclaré Jacob Frey.

Le maire a promis que les policiers de la ville, dont beaucoup sont somaliens, ne travailleraient pas avec les agents fédéraux chargés de l'application des lois sur l'immigration.

''Depuis des décennies, la communauté somalienne apporte une grande contribution à notre ville. Le tissu économique, leur travail acharné, leur leadership ont fait de Minneapolis un endroit où il fait bon vivre. Nous ne sommes pas informés à l'avance ni ne disposons d'informations privilégiées sur ce type d'opérations. Mais voici ce que nous pouvons promettre : nous ne compromettrons pas nos valeurs ici, à Minneapolis. Nos valeurs et notre engagement envers la communauté somalienne, envers toutes les communautés d'immigrants et tous les habitants de notre ville sont inébranlables et resteront immuables.'', a déclaré le maire démocrate de Minneapolis.

Lors d’une réunion du Conseil des ministres mardi, Trump a qualifié les Somaliens de ‘’ déchets”, ajoutant ne pas les vouloir dans son pays. Le Premier ministre somaliens a appelé à ignorer les propos du locataire de la Maison Blanche qui aurait déjà insulté de nombreux pays.