USA : l'installation d'un drapeau somalien suscite des réactions racistes

Un petit district scolaire du Vermont a reçu des appels et des messages racistes et menaçants après l'installation d'un drapeau somalien il y a une semaine, en réponse au président Donald Trump qui a qualifié la communauté somalienne du Minnesota d'"ordure".

Le district scolaire de Winooski a commencé à déployer le drapeau le 5 décembre pour montrer sa solidarité avec un corps étudiant qui comprend environ 9% de personnes d'origine somalienne.

"Environ neuf pour cent de nos élèves sont d'origine somalienne. Et nous n'ignorons pas le fait que nous sommes différents, nous le célébrons. Le projet initial était de faire flotter le drapeau somalien sous le drapeau américain pendant une semaine dans le cadre d'une célébration et d'une solidarité avec notre communauté somalienne.", a indiquéWilmer Chavarria, superintendant, Winooski School District.

Le drapeau somalien a été hissé aux côtés du drapeau de l'État du Vermont et sous le drapeau des États-Unis dans un bâtiment qui comprend des salles de classe et des bureaux administratifs. Les étudiants somaliens ont applaudi et ont dit aux administrateurs que le drapeau flottant signifiait beaucoup pour eux.

"Un élève a dit : "M. Mukhtar, que se passe-t-il ? Et suis-je en sécurité ? Ma famille est-elle en sécurité ? Je sais que je suis né ici, mais ma mère est-elle en sécurité ?" Et cela m'a vraiment brisé le cœur parce que, vous savez, quand vous venez à l'école, vous ne devriez pas vous inquiéter, le président est votre président. C'est votre président, nous devrions l'admirer, vous savez", a expliqué Mukhtar Abdullahi, liaison avec les élèves multilingues, Winooski School District .

Il s'en est suivi un déluge d'appels téléphoniques, de messages vocaux et de messages sur les réseaux sociaux visant les employés et les élèves du district. Certaines lignes téléphoniques de l'école ont été fermées, de même que le site web du district, afin de protéger le personnel du harcèlement.

"Je ne pense pas que le drapeau ait provoqué la colère ou que nos actions aient provoqué la colère. La colère était déjà là. Les gens attendaient simplement une cible. C'est ce qui arrive avec la haine. Quelqu'un qui a de la haine dans le cœur cherche la prochaine excuse pour la montrer. Et cette fois-ci, c'est notre drapeau qui a servi de prétexte", a déclaré Wilmer Chavarria.

La semaine dernière, les autorités fédérales ont lancé une opération de contrôle de l'immigration dans le Minnesota afin de se concentrer sur les immigrés somaliens vivant illégalement aux États-Unis. Le maire de Minneapolis a défendu les nouveaux arrivants, affirmant qu'ils avaient lancé des entreprises, créé des emplois et enrichi le tissu culturel de la ville. La plupart d'entre eux sont citoyens américains et plus de la moitié des Somaliens du Minnesota sont nés aux États-Unis.