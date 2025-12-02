Bienvenue sur Africanews

RDC : violents affrontements entre le M23 et les FARDC dans le Sud-Kivu

By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

En RDC, de violents affrontements ont éclaté très tôt ce mardi dans les territoires de Walungu et d’Uvira dans le Sud-Kivu.

Ils opposent les rebelles de l’AFC/M23 aux forces armées congolaises. Selon des sources locales, les hostilités ont commencé peu après cinq heures du matin et se sont rapidement étendues à plusieurs localités de la plaine de Ruzizi.

À Kamanyola, Katogota, Nyangezi et Kaziba, toutes les activités sont paralysées. La société civile signale des détonations d’armes lourdes et légères, ainsi que des maisons incendiées dans le groupement de Butuzi, notamment à Ngando, Mwera et Muhumba. Des blessés sont signalés à Karhembo.

Ces affrontements interviennent après un renforcement des positions de l’AFC/M23 observé depuis dimanche. Cette reprise des hostilités survient à quelques jours de la signature finale de de l’accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda. Kigali, accusé de soutenir l’AFC/M23, continue de nier toute implication.

