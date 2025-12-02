RDC : violents affrontements entre le M23 et les FARDC dans le Sud-Kivu

République démocratique du Congo
En RDC, de violents affrontements ont éclaté très tôt ce mardi dans les territoires de Walungu et d’Uvira dans le Sud-Kivu.
Ils opposent les rebelles de l’AFC/M23 aux forces armées congolaises. Selon des sources locales, les hostilités ont commencé peu après cinq heures du matin et se sont rapidement étendues à plusieurs localités de la plaine de Ruzizi.
À Kamanyola, Katogota, Nyangezi et Kaziba, toutes les activités sont paralysées. La société civile signale des détonations d’armes lourdes et légères, ainsi que des maisons incendiées dans le groupement de Butuzi, notamment à Ngando, Mwera et Muhumba. Des blessés sont signalés à Karhembo.
Ces affrontements interviennent après un renforcement des positions de l’AFC/M23 observé depuis dimanche. Cette reprise des hostilités survient à quelques jours de la signature finale de de l’accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda. Kigali, accusé de soutenir l’AFC/M23, continue de nier toute implication.
01:01
Football : heurts au Brésil après le sacre de Flamengo en Copa Libertadores
Aller à la video
Interpol : 9 arrestations en Afrique de l'Ouest liées au terrorisme
08:55
Mali : l'opposition hausse le ton face à la crise sécuritaire [Africanews Today]
01:17
Afrique du Sud : Duduzile Zuma plaide non-coupable pour les émeutes de 2021
Aller à la video
Ghana : 57 Nigérians secourus d'un réseau de traite d'êtres humains
Aller à la video
Eswatini : un Cubain expulsé des USA entame une grève de la faim