RDC : scepticisme à Goma malgré l'accord de paix de Washington

Les autorités américaines vantent déjà l'accord de paix signé par le Rwanda et la RDC à Washington jeudi. La Maison Blanche a présenté le pacte comme un accord historique négocié par le président Trump.

Il fait suite à des mois d'efforts de paix déployés par les États-Unis et leurs partenaires, dont l'Union africaine et le Qatar, et finalise un accord signé en juin.

Mais sur le terrain, à Goma, point zéro du conflit qui fait rage depuis des décennies, les habitants se sont montrés méfiants.

Goma est dirigée par des rebelles soutenus par le Rwanda depuis le début de l'année, lorsque des décennies de combats ont abouti à la prise par le M23 des principales villes de la région, Goma et Bukavu, au cours d'une avancée sans précédent.

Avec des millions de personnes déplacées dans le cadre de l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, la situation n'a fait qu'empirer.

Coupées du reste du pays, les capitales de l'Est se débattent dans un système de santé quasi effondré et un manque d'aide humanitaire.

Le conflit remonte aux conséquences du génocide de 1994 au Rwanda, où les milices hutues ont tué entre 500 000 et 1 million de Tutsis, ainsi que des Hutus modérés et des Twa, des populations indigènes.

Lorsque les forces dirigées par les Tutsis ont riposté, près de 2 millions de Hutus sont passés au Congo, craignant des représailles.

Les autorités rwandaises ont accusé les Hutus qui ont fui d'avoir participé au génocide et ont affirmé que des éléments de l'armée congolaise les avaient protégés.

Elles ont affirmé que les milices formées par une petite fraction des Hutus constituaient une menace pour la population Tutsis du Rwanda.

Le gouvernement congolais a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de paix permanente si le Rwanda ne retirait pas ses troupes de soutien et d'autres appuis au M23 dans la région.

Le Rwanda, quant à lui, a conditionné un cessez-le-feu permanent à la dissolution par le Congo d'une milice locale qui, selon lui, est composée de Hutus et se bat avec l'armée congolaise.

Selon les experts de l'ONU, entre 3 000 et 4 000 membres des forces gouvernementales rwandaises sont déployés dans l'est du Congo et opèrent aux côtés du M23.

Le Rwanda nie ce soutien, mais affirme que toute action entreprise dans le cadre du conflit vise à protéger son territoire.