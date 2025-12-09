RDC : Tshisekedi accuse le Rwanda d'avoir déjà violé l'accord de Washington

Le président de la République démocratique du Congo a accusé, lundi, le Rwanda d'avoir déjà violé l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre.

Le document est appelé à restaurer la stabilité dans l'Est du Congo paralysé par les violences qui oppose l'armée loyalistes aux groupes armés dont le M23 soutenus par le Rwanda selon divers rapports des Nations Unies**.**

"Le lendemain même de la signature, des unités des Forces de défense rwandaises ont mené et appuyé des attaques à l'arme lourde lancées à partir de la ville rwandaise de Bugarama, causant d'importants dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika, au Sud-Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu.", a déclaré le président congolais.

Pourtant Paul Kagamé et Félix Tshisekedi avaient pris l’engagement de favoriser la mise en œuvre de cet accord. Le document obtenu après des mois de négociations avait déjà été qualifié ‘’ d’historique” par le président américain Donald Trump.