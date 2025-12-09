Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : Tshisekedi accuse le Rwanda d'avoir déjà violé l'accord de Washington

Les présidents rwandais Paul Kagamé et congolais Félix Tshisekedi à Washington, le 4 décembre 2025   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Le président de la République démocratique du Congo a accusé, lundi, le Rwanda d'avoir déjà violé l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre.

Le document est appelé à restaurer la stabilité dans l'Est du Congo paralysé par les violences qui oppose l'armée loyalistes aux groupes armés dont le M23 soutenus par le Rwanda selon divers rapports des Nations Unies**.**

"Le lendemain même de la signature, des unités des Forces de défense rwandaises ont mené et appuyé des attaques à l'arme lourde lancées à partir de la ville rwandaise de Bugarama, causant d'importants dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika, au Sud-Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu.", a déclaré le président congolais.

Pourtant Paul Kagamé et Félix Tshisekedi avaient pris l’engagement de favoriser la mise en œuvre de cet accord. Le document obtenu après des mois de négociations avait déjà été qualifié ‘’ d’historique” par le président américain Donald Trump.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.