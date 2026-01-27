RDC : un an après l'arrivée du M23 à Goma, l'économie toujours figée

Un an après la prise de Goma par la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, l’économie de la capitale du Nord-Kivu est quasiment à l’arrêt. Au marché central, autrefois cœur battant de la ville, les étals sont toujours là mais les clients se font rares.

La flambée des prix et la chute du pouvoir d’achat ont plongé des milliers de familles dans une grande précarité.

Les commerçants peinent à s’approvisionner et à écouler leurs marchandises. Beaucoup expliquent que leurs revenus ont été divisés par dix, voire davantage, depuis le début de l’occupation.

Les petites activités informelles, qui faisaient vivre une large partie de la population, ne suffisent plus à couvrir les besoins essentiels.

La crise sécuritaire a également provoqué le départ de nombreuses entreprises locales et internationales. Avec elles, des milliers d’emplois ont disparu. Le chômage explose et l’espoir de retrouver une activité stable s’éloigne pour de nombreux habitants.

« Depuis le début de la guerre, rien ne fonctionne. Avant, j'avais 1 000 dollars de capital, mais aujourd'hui, il ne me reste plus que 100 dollars. Actuellement, je ne vends presque plus rien. Avant la guerre, j’arrivais le matin et à 9 heures, toute ma marchandise était déjà vendue. Mais aujourd’hui, même à cette heure-ci, je n’ai même pas gagné 100 francs congolais. » déclare Justine Bunyere, vendeuse de vêtements au marché central de Goma.

Autre symbole de cette économie paralysée : les banques. Fermées depuis des mois, elles empêchent la circulation de l’argent, l’accès au crédit et toute relance de l’investissement. Sans système financier fonctionnel, les échanges commerciaux restent limités et l’épargne n’est plus sécurisée.

Cette situation économique s’inscrit dans un contexte humanitaire dramatique. Le conflit dans l’est de la RDC a déjà déplacé plus de sept millions de personnes, selon les Nations unies.

À Goma, l’occupation du M23 continue de peser lourdement sur la vie quotidienne, laissant une population prise au piège entre insécurité, pauvreté et absence de perspectives.