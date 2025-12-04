Chine : la coopération économique au cœur de la rencontre Macron-Xi Jinping

Le président français Emmanuel Macron a été accueilli jeudi à Pékin par le président chinois Xi Jinping pour une visite de trois jours centrée sur la coopération économique et les enjeux internationaux.

Arrivé mercredi soir, le chef de l’État français entend promouvoir les échanges commerciaux, attirer des investissements chinois et faciliter l’accès de ses exportations au marché chinois. Il souhaite également convaincre Pékin d’exercer des pressions sur la Russie afin de favoriser un cessez-le-feu en Ukraine.

Lors de leur rencontre au Palais de l’Assemblée du Peuple, Xi Jinping a souligné la volonté de la Chine de poursuivre un dialogue d’égal à égal avec la France et de développer une coopération ouverte et stable, malgré l’instabilité du contexte international. Le président chinois a insisté sur la nécessité de responsabilité partagée afin de garantir la progression du partenariat stratégique global franco-chinois.

Après l’accueil officiel et la réunion bilatérale, les deux dirigeants devraient signer des accords dans les secteurs de l’énergie, de l’agroalimentaire et de l’aéronautique. La visite se poursuivra à Dujiangyan, dans la province du Sichuan, site de l’un des plus anciens systèmes d’irrigation au monde.

Cette tournée s’inscrit dans un contexte où la France cherche à renforcer ses liens économiques avec Pékin, tout en abordant les crises mondiales et les enjeux géopolitiques, notamment la situation en Ukraine.