Gabon : Macron félicite Nguema pour la transition après le putsch

Le président français Emmanuel Macron a salué le changement politique récent au Gabon après le coup d'État de 2023. Lors de sa visite, il a déclaré que le 30 août 2023 marquait un véritable tournant, ouvrant une nouvelle ère de renouveau, d’inclusion et de pluralisme, après plus de 55 ans sous la dynastie Bongo.

Il a affirmé que la France resterait un partenaire fidèle, respectueux, et prête à accompagner le Gabon dans sa transformation économique. En particulier, Macron a mis l'accent sur la diversification de l’économie gabonaise, encore trop dépendante du pétrole, avec une attention particulière portée à l’industrialisation et à la transformation locale de ses matières premières, notamment le manganèse dont le pays est un leader mondial.

Concernant les relations économiques, Macron a demandé aux entreprises françaises de faire preuve d’exemplarité. Il a également évoqué la nécessité de lutter contre l’économie de rente et de récupérer les avoirs détournés lors de la présidence d’Ali Bongo.

Depuis le coup d'État, le nouveau président Brice Oligui Nguema a maintenu des liens étroits avec Paris, contrairement à d’autres pays ayant tourné le dos à la France après des coups d'État. La visite d’Emmanuel Macron a été symboliquement marquée par de grands honneurs, des défilés et l’installation de portraits des deux chefs d’État dans Libreville.

Le partenariat de défense a été renouvelé pour deux ans, avec une présence militaire française réduite mais axée désormais sur la formation. Les entreprises françaises, déjà présentes dans l'hydrocarbure et le manganèse, espèrent renforcer leur implantation avec notamment le lancement d’un projet de réhabilitation du Transgabonais, un enjeu stratégique pour le pays.

Ce déplacement marque une étape importante dans les relations franco-gabonaise, dans un contexte de changement politique et de volonté de diversification économique.