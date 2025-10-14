Chine : le président ghanéen John Dramani Mahama reçu par le chinois Xi Jinping

Le président chinois Xi Jinping a rencontré mardi le président ghanéen John Dramani Mahama, qui se trouve à Pékin pour participer à la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes.

Notant que cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Ghana, Xi a souligné que l'amitié entre les deux pays, forgée par les anciennes générations de dirigeants des deux pays, s'est renforcée au fil du temps.

La Chine soutient fermement le Ghana dans sa volonté de suivre une voie de modernisation adaptée à sa situation nationale, et est disposée à travailler avec le Ghana pour renforcer la coopération dans divers domaines, afin d'apporter une contribution plus importante à la construction d'une communauté sino-africaine à l'épreuve des intempéries, avec un avenir commun pour la nouvelle ère, a-t-il déclaré.

Il a également exprimé l'espoir que le Ghana bénéficie rapidement du traitement tarifaire zéro appliqué par la Chine à 100 % des lignes tarifaires pour les pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Mahama a félicité la Chine pour avoir organisé avec succès la Réunion mondiale des dirigeants sur les femmes, affirmant que cet événement revêtait une grande importance et démontrait le leadership de la Chine dans la promotion du développement des femmes à l'échelle mondiale.

Soulignant que les relations amicales entre le Ghana et la Chine remontent à loin, M. Mahama a remercié la Chine pour le soutien apporté à son pays à travers des mécanismes tels que le FOCAC et l'initiative « Belt and Road ».

Il a déclaré que le Ghana adhérait fermement à la politique d'une seule Chine et s'engageait à approfondir ses liens avec la Chine. Il a exprimé l'espoir que le Ghana renforcerait sa coopération avec la Chine dans les domaines du commerce, de l'économie numérique, de la construction d'infrastructures, de l'énergie, des mines et des échanges culturels et interpersonnels afin d'élever les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Le président ghanéen a également souligné le soutien indéfectible du Ghana au multilatéralisme et sa volonté de renforcer la solidarité avec les pays partageant les mêmes idées, tels que la Chine, d'améliorer la coordination multilatérale, de mettre en œuvre l'initiative de gouvernance mondiale et de préserver l'équité et la justice internationales.