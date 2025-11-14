Bienvenue sur Africanews

L’Afrique du Sud accueille 130 réfugiés palestiniens

Des familles regardent les avions sur le tarmac de l'aéroport OR Tambo de Johannesburg, lundi 29 novembre 2021.   -  
Copyright © africanews
Jerome Delay 2021 /The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AP

Afrique du Sud

L’ Afrique du Sud a accordé l’entrée à 130 Palestiniens arrivés à Johannesburg à bord d’un vol charter en provenance du Kenya, après un refus initial en raison de documents jugés incomplets par l’Autorité de gestion des frontières (BMA). Les passagers ne disposaient pas des tampons de sortie sur leurs passeports et n’avaient pas précisé la durée ni le lieu de leur séjour prévu.

Les réfugiés ont attendu pendant près de 12 heures à bord de l’avion avant que le ministère de l’Intérieur n’autorise leur admission, suite à l’engagement de l’organisation humanitaire sud-africaine Gift of the Givers de leur fournir un hébergement.

Par ailleurs, 23 autres Palestiniens ayant voyagé sur le même vol avaient déjà quitté le territoire pour d’autres destinations.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que cette décision, motivée par la compassion et le soutien historique de l’Afrique du Sud au peuple palestinien, sera suivie d’une évaluation approfondie par les services de renseignement et les ministères concernés. Les réfugiés sont désormais autorisés à séjourner jusqu’à 90 jours sans visa, conformément à la législation sud-africaine.

