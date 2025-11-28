Football : le trophée de la CAN à Londres pour la Diaspora Tour 2025

La Coupe d'Afrique des Nations a été dévoilée jeudi à Londres à l'occasion de la tournée de la Confédération Africaine de Football dénommée - Diaspora Tour 2025.

Plus qu'une simple tournée, cet événement met en avant l'esprit du football africain avec des étapes triomphales à Londres le 28 novembre et à Paris le 4 décembre.

Cette tournée vise à forger un lien indestructible entre le continent africain, son événement continental phare et la diaspora qui le défend. Conçue comme une célébration puissante d'une identité commune, elle permettra au rythme du continent de résonner auprès de ses enfants à travers le monde.

La présence du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF sera le clou de la tournée de la diaspora. Son voyage à Londres et à Paris symbolise le fait que le prix ultime du football africain appartient à tous les Africains à travers le monde, où qu'ils se trouvent, de Casablanca à Paris, de Lagos à Londres.

L'étape londonienne du Diaspora Tour a proposé des performances musicales des superstars africaines ODUMODUBLVCK et Stonebwoy, ainsi que des tables rondes animées avec les plus grands noms du football et de la culture. L'événement a également été l'occasion de dévoiler le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF.

La 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations débutera le 21 décembre, avec 24 pays en lice pour succéder à la Côte d'Ivoire en tant que champion d'Afrique.