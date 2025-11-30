Football : l'attaquante Eniola Aluko exhorte ''à respecter la CAN''

Alors que la 35 e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football prévue au Maroc poursuivait son opération de charme à Londres, Eniola Aluko ancienne attaquante de l’équipe d’Angleterre pense que le tournoi doit bénéficier du même respect que les autres compétitions internationales de football.

Pour la star née au Nigeria, la CAN ne doit pas chercher la "validation" auprès des voix critiques en Europe.

"Je pense que nous devons vivre dans un monde où nous n'attendons pas la validation de ces personnes. Je pense qu'il y a parfois des gens qui choisissent simplement de ne pas respecter ce qu'est le football africain et vous les laissez dans leur ignorance, n'est-ce pas ? Le football africain existe, que vous le vouliez ou non. Je pense que ce que j'ai aimé, c'est qu'il se développe rapidement et que certains de ses joueurs sont les plus grands de la Premier League et du monde entier. Si vous ne voulez pas le regarder, c'est votre choix, mais vous ratez quelque chose, n'est-ce pas ? Je pense donc que nous devons cesser d'essayer de nous faire respecter en dehors du continent, car il a tout ce qu'il faut. La diaspora est un public énorme, nous sommes ici à Londres aujourd'hui, il y a tellement de gens de différentes nations africaines. Je pense que c'est suffisant.’’, a déclaré l'attaquan

La CAN aura lieu alors que le calendrier est chargé en Europe. Se pose la question de la présence des joueurs africains de la diaspora. Les responsables de la Confédération africaine de football jouent la carte de l’optimisme.

"Sans aucun doute, nous aurons les stars africaines là-bas et il y a toujours une très bonne collaboration, notre président est très conscient de ces questions. Et notre président, comme vous le savez, est quelqu'un qui s'engage toujours dans une discussion inclusive avec toutes les différentes parties prenantes. Nous sommes donc assurés que ce sera la meilleure CAN, que les meilleures stars africaines seront présentes et qu'il y aura une bonne discussion, une bonne collaboration, donc il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter.’’ , a rassuré Samson Adamu, Directeur des tournois de la CAF.

La tournée de la diaspora de la CAN qui s’achève à Paris les 3 et 4 décembre aidera sans nul doute à vendre l’image du tournoi.