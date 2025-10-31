Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Afrique du Sud : la mort d'Albert Luthuli requalifié de crime d'apartheid

Albert Luthuli, lauréat du prix Nobel de la paix en 1960 pour son engagement en faveur de la résistance non violente à l'apartheid, chez lui à Groutville, Oct 1961   -  
Copyright © africanews
AP1961
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

Un tribunal sud-africain a réfuté jeudi 30 octobre 2025, l’explication officielle de la mort d’Albert Luthuli.

Le prix Nobel de la paix ne serait pas décédé percuté par un train en 1967 comme ont affirmé les autorités de l’époque, il serait en réalité décédé des suites d’une agression de la part des forces de l’ordre du régime de l’apartheid.

Même s’il est peu probable que des poursuites soient engagées contre les sept suspects décédés pour certains et introuvables pour d’autres, la cour de Pietermaritzburg, à l’est du pays, réécrit l’histoire avec cette décision importante pour la famille du défunt et pour le pays.

Le meurtre d’Albert Luthuli a été camouflé, avec la complicité des employés de la compagnie ferroviaire sud-africaine, pour faire croire à un accident.

Albert Luthuli a dirigé l'ANC, parti de libération sud-africain de 1952 jusqu'à sa mort, une période au cours de laquelle le régime d'apartheid a interdit le mouvement en 1960.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.