Un Français accusé de viols sur 89 mineurs : choc au Maroc et en Algérie

Pendant des décennies, à Khénifra, au Maroc, Jacques Leveugle était connu comme un discret professeur français, investi dans la vie locale. Aujourd’hui âgé de 79 ans, il est détenu en France et mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur 89 garçons âgés de 13 à 17 ans, commis sur plus de cinquante ans dans plusieurs pays.

L’affaire a été rendue publique la semaine dernière par le parquet de Grenoble. Les faits ont été révélés après qu’un proche a découvert sur une clé USB des mémoires numériques détaillant les abus présumés, transmis ensuite aux autorités.

Selon le procureur, une partie des violences aurait été commise en Afrique du Nord. Au Maroc, où Jacques Leveugle a vécu jusqu’à son arrestation en 2024, il est soupçonné d’avoir agressé plus d’une douzaine de mineurs. En Algérie, où il a enseigné dans les années 1960 et 1970, au moins deux enfants seraient concernés.

Une figure locale respectée

Installé à Khénifra au début des années 2000, il y donnait des cours de langues, souvent gratuitement, organisait des sorties scolaires et finançait ponctuellement des projets locaux. Parlant arabe et tamazight, il s’était intégré dans ce quartier populaire, où il était perçu comme un homme serviable et cultivé.

Plusieurs habitants affirment qu’il passait beaucoup de temps avec des adolescents, sans que cela ne suscite officiellement de plainte. Aucune procédure judiciaire n’avait été engagée contre lui au Maroc avant son arrestation.

Enquête internationale en cours

Les enquêteurs français estiment que le nombre de victimes pourrait être plus élevé et ont lancé un appel international à témoins. Des investigations doivent être menées au Maroc afin de recueillir d’éventuels éléments supplémentaires.

L’affaire provoque une vive émotion au Maroc et en Algérie, où des associations de protection de l’enfance dénoncent des abus souvent sous-déclarés et appellent les victimes à se manifester.

Jacques Leveugle est également accusé d’avoir reconnu le meurtre de sa mère, en phase terminale d’un cancer, ainsi que celui de sa tante âgée de 92 ans. L’instruction se poursuit en France.