Burkina Faso : Traoré reçoit sa carte d’identité biométrique de l’AES

Le président burkinabé Ibrahim Traoré au Grand Palais du Kremlin à Moscou, en Russie, le 10 mai 2025.   -  
Copyright © africanews
Stanislav Krasilnikov/RIA Novosti via AP
By Rédaction Africanews

avec APA

Burkina Faso

Lors d’une cérémonie officielle présidée par le Ministre de la Sécurité, le Président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu sa Carte d’identité biométrique de la Confédération des États du Sahel (CIB-AES).

Après avoir accompli l’ensemble des étapes d’enrôlement, il est désormais détenteur de ce document d’identité moderne, conforme aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité et de durabilité.

L’introduction de la CIB-AES au Burkina Faso concrétise une décision prise par les Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel lors du sommet de décembre 2024. Ce document vise à faciliter la libre circulation des citoyens au sein de l’espace AES, renforcer la sécurité collective et favoriser les échanges économiques régionaux.

À compter de janvier 2026, l’Office national d’identification (ONI) entamera la production en série de la CIB-AES. Tout citoyen de l’AES peut obtenir sa carte dès l’âge de 5 ans, et elle devient exigible à partir de 13 ans. Le coût est fixé à 3 500 FCFA, et la carte est valable pour une durée de dix ans.

Fabriquée en polycarbonate, la CIB-AES intègre des données biométriques avancées et des dispositifs de sécurité garantissant l’authenticité de l’identification et la protection des informations personnelles. Les autorités soulignent que ce nouveau document contribuera également à la lutte contre le terrorisme et au renforcement de la gouvernance sécuritaire dans la région.

