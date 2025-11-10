Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

AES : le Niger maintient la fermeture de sa frontière avec le Bénin

Abdourahmane Tchiani, leader du coup d'État, photographié ici, à Niamey, au Niger, le 30 juillet 2023.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Niger

Le Niger ne compte pas rouvrir sa frontière avec le Bénin tant que Cotonou n’aura pas donné de « signes satisfaisants », selon les autorités de la Transition.

Cette position intervient alors que la population nigérienne, notamment dans la région frontalière de Gaya, exprime de plus en plus son mécontentement face aux conséquences économiques et sociales de cette fermeture.

Lors d’un déplacement à Gaya, les autorités nigériennes ont réitéré leurs accusations concernant la présence de soldats français à Tourou, près de Parakou, au nord du Bénin. Selon le président de la Transition, ce regroupement de militaires français chassés du Tchad aurait débuté le 7 décembre 2023. Il a affirmé qu’un porte-hélicoptères amphibie, le Tonnerre, serait arrivé au port de Cotonou pour soutenir cette présence.

En réponse, la France et le Bénin ont fermement démenti ces allégations, rappelant que leurs forces coopèrent uniquement dans le cadre d’accords bilatéraux et régionaux.

Cette impasse diplomatique et économique pèse lourdement sur les populations frontalières, privées d’échanges commerciaux vitaux. Alors que Niamey campe sur sa position et que Cotonou dément toute présence militaire étrangère, la médiation régionale semble plus nécessaire que jamais pour désamorcer la crise entre les deux États.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.