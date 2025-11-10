AES : le Niger maintient la fermeture de sa frontière avec le Bénin

Le Niger ne compte pas rouvrir sa frontière avec le Bénin tant que Cotonou n’aura pas donné de « signes satisfaisants », selon les autorités de la Transition.

Cette position intervient alors que la population nigérienne, notamment dans la région frontalière de Gaya, exprime de plus en plus son mécontentement face aux conséquences économiques et sociales de cette fermeture.

Lors d’un déplacement à Gaya, les autorités nigériennes ont réitéré leurs accusations concernant la présence de soldats français à Tourou, près de Parakou, au nord du Bénin. Selon le président de la Transition, ce regroupement de militaires français chassés du Tchad aurait débuté le 7 décembre 2023. Il a affirmé qu’un porte-hélicoptères amphibie, le Tonnerre, serait arrivé au port de Cotonou pour soutenir cette présence.

En réponse, la France et le Bénin ont fermement démenti ces allégations, rappelant que leurs forces coopèrent uniquement dans le cadre d’accords bilatéraux et régionaux.

Cette impasse diplomatique et économique pèse lourdement sur les populations frontalières, privées d’échanges commerciaux vitaux. Alors que Niamey campe sur sa position et que Cotonou dément toute présence militaire étrangère, la médiation régionale semble plus nécessaire que jamais pour désamorcer la crise entre les deux États.