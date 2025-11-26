Bienvenue sur Africanews

Soudan : l’ONU intensifie ses efforts pour lutter contre la faim

By Africanews

Soudan

L'agence alimentaire des Nations Unies affirme avoir renforcé ses actions pour combattre l’insécurité alimentaire au Soudan, avec des résultats encourageants, mais souligne que deux régions restent coupées de l’aide humanitaire.

Au Darfour, le PAM est déjà sur le terrain, face à une situation d’urgence. Des centaines de milliers de personnes ont fui El-Fasher et d’autres localités ces dernières semaines. Leurs besoins urgents sont pris en charge dans les zones où elles arrivent, notamment à Tawila, où plus d’un demi-million de réfugiés ont été aidés. Le PAM déploie une réponse flexible, prête à réacheminer ses convois en fonction de l’évolution très dynamique et incertaine de la situation.

Malgré ces efforts, l'agence prévient que des défis majeurs subsistent dans les zones touchées par le conflit. Les principales difficultés concernent l’accès limité à certaines villes comme El-Fasher et Kadugli, ainsi que la disponibilité des ressources. Chaque mois, quatre à cinq millions de personnes bénéficient d’une aide alimentaire, mais la majorité reçoit des rations réduites. Les réserves pour répondre à la demande sont insuffisantes : en janvier prochain, le PAM pourrait ne pas disposer des ressources nécessaires pour maintenir son niveau de soutien actuel.

Au total, 24,6 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, tandis que 637 000 personnes, soit le chiffre le plus élevé au monde, sont confrontées à une famine catastrophique.

Le conflit au Soudan a déjà causé plus de 40 000 morts, un chiffre probablement sous-estimé selon plusieurs organisations internationales. Plus de 14 millions de personnes ont été déplacées, confrontées à une grave crise humanitaire qui empire chaque jour.

