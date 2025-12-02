Guinée-Bissau : le Nigeria accorde l’asile à l'opposant Fernando Dias

Le Nigeria a annoncé, le 1ᵉʳ décembre 2025, avoir accordé l’asile politique à Fernando Dias, candidat de l’opposition à la présidentielle du 23 novembre en Guinée-Bissau. Le scrutin avait été brutalement interrompu trois jours plus tard par un coup d’État militaire ayant renversé le président sortant Umaro Sissoco Embaló.

Selon Abuja, cette protection vise à éviter une escalade dans une crise déjà explosive. Fernando Dias affirme avoir remporté l’élection et accuse Umaro Sissoco Embaló d’avoir « organisé » le putsch pour empêcher l’annonce des résultats, alors que le dépouillement était presque achevé. L’opposant dit avoir échappé à une tentative d’arrestation avant de se cacher, puis de trouver refuge au Nigeria.

Parallèlement, le président déchu, brièvement arrêté le jour du putsch puis exfiltré vers le Sénégal, a rejoint Brazzaville où il devrait demeurer.

Pression diplomatique pour débloquer le processus électoral

Goodluck Jonathan, ancien président nigérian et chef de la mission d’observation électorale régionale, appelle la junte à publier sans délai les résultats. Après un entretien avec le président Bola Tinubu, il a qualifié les événements à Bissau de « coup d’État symbolique », dénonçant l’arrêt brutal du processus démocratique.

Il exhorte la Cédéao à dialoguer avec les militaires afin d’obtenir la proclamation du vainqueur et d’éviter une impasse durable. L’organisation régionale a d’ailleurs suspendu la Guinée-Bissau de tous ses organes décisionnels, tandis que Nigeria et Ghana condamnent fermement l’intervention de l’armée.

Dans une région marquée par une succession de coups d’État, le Nigeria tente ainsi de rétablir un minimum de stabilité en poussant à la reprise du processus électoral et à la reconnaissance du verdict des urnes.