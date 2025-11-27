Trump veut exclure l’Afrique du Sud du G20 de 2026, Ramaphosa riposte

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi que l’Afrique du Sud serait exclue du G20 2026, prévu à Miami. Il a également suspendu toutes les aides et subventions américaines au pays. Selon lui, le gouvernement sud-africain aurait refusé de remettre la présidence du G20 à un représentant américain après le sommet de Johannesburg, auquel les États-Unis n’avaient pas participé.

Trump a ajouté que cette décision faisait suite à des allégations de persécution et de spoliation de fermiers blancs afrikaners en Afrique du Sud. Ces accusations sont largement contestées par le gouvernement sud-africain et par des observateurs internationaux.

Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a qualifié les propos de Trump de « regrettables » et basés sur de « fausses informations ». Il a précisé que les instruments de la présidence du G20 avaient été remis à un officiel américain au ministère sud-africain des Relations internationales, malgré l’absence des représentants américains. Ramaphosa a insisté : l’Afrique du Sud continuera à participer activement au G20 et à défendre le multilatéralisme.

Le sommet de Johannesburg, premier G20 organisé en Afrique, avait été salué pour son succès. Les États-Unis avaient refusé de signer la déclaration finale, en désaccord sur des points comme le climat et le développement. Malgré tout, plusieurs entreprises et organisations américaines avaient participé aux activités annexes du G20, comme le B20 ou le G20 Social.