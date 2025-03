RDC : le centre de réhabilitation des primates de Lwiro en difficulté

Parmi les structures en difficulté depuis l’avancée des rebelles du M23 dans l’est de la RDC, le centre de réhabilitation des primates de Lwiro rencontre des difficultés pour nourrir les centaines de chimpanzés et de singes du centre.

Il y a près de deux mois, le M23 soutenu par des troupes rwandaises ont pris le contrôle de la ville de Goma et ont débuté un mois plus tard leur avancée dans la capitale régionale de Bukavu. À quelques kilomètres de Kavumu, le centre accueille des primates orphelins qui mourraient dans la nature. Le directeur adjoint du centre, Luc Itongwa, a déclaré que les banques n'étaient pas ouvertes depuis le début des combats ajoutant que la plupart des partenaires du centre se trouvaient tous à l’extérieur du pays.

L’argent utilisé pour nourrir les animaux se retrouvant bloqué dans des banques fermées depuis l’arrivée du M23.

« Nous avons actuellement 127 chimpanzés et 118 petits singes. Pour les nourrir, nous sommes obligés de forcer la situation. La directrice n'est pas là et elle envoie tout ce qu'elle peut pour nourrir les animaux, mais ce n'est pas suffisant. Avec la guerre, tout s'est vraiment arrêté », a déclaré Luc Itongwa.

Le centre des primates de Lwiro s’occupe de 127 chimpanzés et de 118 petits singes et qu'il compte désormais sur des dons modestes.

Les rebelles soutenus par le Rwanda ont revendiqué le contrôle de Bukavu, la capitale provinciale du Sud-Kivu et la deuxième ville de l'est du Congo, à la mi-février.

« Quand les animaux entendent des coups de feu, ils commencent à se cacher, à crier. Ils veulent même s'enfuir, s'échapper. Mais si nous sommes là, ils se disent 'Oh, puisque nous voyons nos frères ici, notre papa ici, nous devons être en sécurité', mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas manger correctement comme ils le faisaient quand il n'y avait pas ce genre de choses.», a expliqué Jean Bisimwa Cirimwami, soignant.

Le M23 est l'un des quelque 100 groupes armés qui se disputent une place dans l'est du Congo, riche en minerais, près de la frontière avec le Rwanda, dans le cadre d'un conflit qui a engendré l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. Plus de 7 millions de personnes ont été déplacées.

Le M23 s'est retiré des pourparlers de paix prévus mardi en Angola, invoquant les sanctions annoncées lundi par l'Union européenne à l'encontre de certains de ses membres.