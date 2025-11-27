Le Kenya conteste la suspension de son accord commercial avec l’UE

Le Kenya a décidé de déposer un recours contre la décision rendue par la Cour de justice d’Afrique de l’Est, basée en Tanzanie, qui a ordonné la suspension temporaire de l’accord commercial conclu en 2023 avec l’Union européenne.

Le Kenya a signé en 2023 cet accord, appelé "Accord de partenariat économique", avec l’UE afin de garantir l’accès de ses produits au marché des vingt-sept États membres, tout en définissant un calendrier d’ouverture progressive du marché kényan aux produits européens.

Selon un résumé publié sur le site de la cour, l’ONG Centre for Law, Economics and Policy a engagé une action contre le Kenya en faisant valoir que certains aspects de l’accord enfreignent le traité fondateur du marché commun de la Communauté d’Afrique de l’Est, dont le Kenya fait partie.

Le ministre kényan du Commerce, Lee Kinyanjui, a affirmé que son ministère avait déjà engagé une procédure d’appel, sans préciser la date à laquelle le recours sera examiné. Selon lui, l’accord avec l’UE est essentiel : il soutient une grande partie des exportations du pays et constitue une source de revenus pour de nombreux ménages kényans. « Le Kenya continuera de commercer avec l’Union européenne », a-t-il assuré, précisant que des mesures étaient prises pour préserver la stabilité des échanges.

L’an dernier, le Kenya a exporté pour 1,56 milliard de dollars de biens vers l’UE, tout en important pour 2,09 milliards de dollars de produits européens.

Dans un contexte mondial marqué par l’augmentation des droits de douane américains, plusieurs pays africains cherchent à renforcer leurs relations commerciales avec l’Europe et la Chine.