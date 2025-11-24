Paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme au cœur du sommet UA/UE

À Luanda, en Angola, s’est ouvert ce lundi le septième sommet UA-UE, placé sous le thème : « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ».

Un rendez-vous où les enjeux sécuritaires et économiques devraient occuper une place centrale. L’Union européenne est représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tandis que l’Union africaine est représentée par S.E. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’UA.

Il est vrai que l'Afrique est confrontée à ses propres crises politiques, sécuritaires et de développement. Cependant, depuis plusieurs décennies, nos dirigeants réfléchissent et tracent la voie à suivre pour réaliser l'ambition d'une Afrique pacifique, intégrée et prospère a expliqué Mahmoud Ali Youssef, président de la Commission de l'Union africaine.

Lors de ce sommet, l’Union européenne cherchera à renforcer son partenariat avec une Afrique convoitée pour ses matières premières critiques et son immense potentiel encore sous-exploité.

Excellences, chers dirigeants, je suis convaincue qu’une grande partie des réponses se trouve dans notre partenariat, dans un contexte économique mondial devenu plus conflictuel. Plus que jamais, l’Afrique et l’Europe ont besoin l’une de l’autre a insisté Ursula von der Leyen.

Ce septième sommet est la troisième édition organisée sur le continent africain, après Le Caire en 2000 et Abidjan en 2017. La rencontre, qui marque également les 25 ans du partenariat UA-UE et le 50ᵉ anniversaire de l’indépendance de l’Angola et de plusieurs autres pays africains, est coprésidée par le président angolais João Lourenço et le président du Conseil européen, António Costa.