Hannibal Kadhafi, fils de l'ancien "guide libyen", est désormais libre

Après dix ans de détention, Hannibal Kadhafi est désormais libre et autorisé à quitter le Liban.

Le fils de l'ancien dirigeant libyen avait été arrêté en 2015, soupçonné de détenir des informations sur la disparition du religieux chiite libanais Moussa al-Sadr, apparu en Libye en 1978, alors qu'il n'était âgé que de deux ans. Sa libération intervient quelques jours après que les autorités libanaises ont levé l'interdiction de voyager et ont fait passer la caution de 11 millions à 900 000 dollars, facilitant ainsi sa remise en liberté. Selon des sources judiciaires et sécuritaires, cette somme a été versée par une délégation libyenne.

La justice a également précisé que l'équipe de défense de Kadhafi avait retiré la plainte déposée le mois dernier à Genève contre l'État libanais, laquelle dénonçait sa détention prolongée sans procédure.

Avant son arrestation, Hannibal Kadhafi vivait en exil en Syrie avec son épouse libanaise, Aline Skaf, et leurs enfants, jusqu'à son enlèvement en 2015 par des militants libanais exigeant des informations sur le sort d'al-Sadr.