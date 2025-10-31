Ouragan Melissa : au moins 30 morts dans des inondations en Haïti

L'ouragan Melissa a déclenché des inondations catastrophiques en Haïti, où l'on déplore près de 30 morts et 20 disparus selon le dernier bilan, principalement dans le sud du pays.

Les habitants de Petit-Goâve disent qu'ils sont privés de nourriture et qu'aucun abri n'a été mis à leur disposition.

« L’eau s'est soudainement précipitée sur nous. Nous étions sept à la maison, et seuls deux ont survécu. Nous avions trois jeunes enfants et deux parents âgés que nous n'avons pas pu sauver. L'inondation les a emportés et ils sont morts », a déclaré Jean Deroche, habitant.

Si l’ouragan devrait faiblir après avoir avoir passé les Bahamas, les crues pourraient demeurer à un niveau élevé à Haïti, Cuba, en République dominicaine et à la Jamaïque, selon le Centre National Américain des Ouragans.

« Les intempéries nous ont dévastés ici. Nous avons perdu des personnes et des biens. Nous n'avons même pas d'endroit où dormir. Nous sommes dans la rue, sans endroit où nous reposer, affamés et souffrant doublement - nous endurons une double misère. Nous n'avons pas d'abri, c'est quelque chose que nous n'avons tout simplement pas », a indiqué Michelet Degange, habitant.

Les autorités locales s'attendent à ce que le nombre de morts augmente. L’aide internationale promise est en cours d’acheminement, les États-Unis ont mobilisé des équipes de secours en route vers Haïti et le Royaume-Uni a débloqué une aide financière d’urgence de 2,5 millions de livres (2,8 millions d’euros) pour les pays touchés.