Les somaliens bientôt privés de la protection contre l'expulsion aux USA?

Le gouvernement fédéral américain a annoncé dimanche qu’il envisageait d'évaluer le statut de protection temporaire pour les personnes originaires de Somalie. Il s’agit d’une protection juridique contre l'expulsion pour les immigrés originaires de certains pays.

"Le TPS est un programme qui a toujours été conçu pour être temporaire. C'est un programme qui a été mis en place, et je crois, pour la Somalie il y a plus de 30 ans, et qui devra être évalué pour s'assurer qu'il est toujours mis en œuvre dans le cadre du processus pour lequel il a été conçu. C'est donc quelque chose qui va aller de l'avant. Et je sais que le président veut apporter de l'intégrité à nos programmes et s'assurer qu'ils sont appliqués de manière appropriée aux individus et aux pays auxquels ils sont censés bénéficier.", a déclaré Kristi Noem, Secrétaire à la sécurité intérieur.

Le pavé a été jeté dans la marre vendredi par Donald Trump. Le président américain visant particulièrement les Somaliens résidant dans le Minnesota. dont des gangs auraient pris pour cibles, les habitants de cet Etat. Affirmant que des gangs somaliens avaient pris pour cible des habitants du Minnesota et a qualifié cet État de "plaque tournante des activités frauduleuses de blanchiment d'argent".

Alors que le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a fait remarquer que le Minnesota se classe régulièrement parmi les États les plus sûrs du pays.

L'administration Trump a jusqu'à la mi-janvier pour révoquer la protection juridique accordée aux Somaliens à l'échelle nationale. Mais l’idée passe mal. Les défenseurs des droits de l'homme ont mis en garde contre le risque d'attiser la haine à l'encontre d'une communauté à une époque où l'islamophobie est en hausse.