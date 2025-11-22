Sommet du G20 : les dirigeants mondiaux adoptent une déclaration

Les dirigeants mondiaux du Groupe des 20 économies riches et en développement ont rompu avec la tradition et adopté une déclaration au début de leur sommet en Afrique du Sud samedi.

Cette décision a été prise malgré l'opposition des États-Unis, qui boycottent les deux jours de discussions en raison d'un différend diplomatique avec le pays hôte.

Aucun détail n'a été donné sur le contenu de la déclaration, mais l'Afrique du Sud l'a présentée comme une victoire pour le premier sommet du G20 organisé en Afrique.

« L'adoption de la déclaration du sommet envoie un signal important au monde entier, à savoir que le multilatéralisme peut fonctionner et fonctionne. Elle indique au monde entier qu'en tant que dirigeants du G20, nous tiendrons fermement notre engagement solennel. Ne laisser personne, aucune communauté, aucun pays de côté. », a déclaré Cyril Ramaphosa, président sud-africain.

Des responsables sud-africains ont déclaré que l'administration Trump avait fait pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle n'adopte pas de déclaration des dirigeants en l'absence d'une délégation américaine.

Le sommet sud-africain a un programme ambitieux visant à faire progresser la résolution de certains des problèmes de longue date qui affligent les nations les plus pauvres du monde.

Les dirigeants et les hauts responsables gouvernementaux se sont réunis dans un centre d'exposition situé près du célèbre township de Soweto en Afrique du Sud, où Nelson Mandela a vécu.