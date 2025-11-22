Afrique du Sud
La Russie dénonce les sanctions illégitimes et unilatérales ainsi que les saisies d'actifs lors du sommet du G20.
Maxim Oreshkin, chef de l'administration présidentielle, a déclaré que ces saisies d'actif sont susceptibles de déstabiliser l'économie mondiale. Dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture du sommet du G20, M. Oreshkin a déclaré que l'ordre économique international était en crise et ne correspondait plus aux réalités nouvelles et émergentes.
Il a qualifié les restrictions économiques et les sanctions imposées à la Russie après le début de la guerre en Ukraine d'« actions illégitimes et unilatérales ».
M. Orshkin a comparé l'aide fournie à l'Ukraine à celle fournie aux pays africains.
« Si l'on examine les institutions financières internationales, on constate qu'elles s'éloignent actuellement du financement du développement au profit des dépenses militaires. Ainsi, les financements reviennent aux économies occidentales, souvent par le biais de systèmes de corruption en Ukraine. La Banque mondiale, par exemple, a fourni à l'Ukraine plus d'aide en trois ans qu'à tous les pays africains réunis. », a expliqué Maxim Oreshkin, chef de cabinet du président.
