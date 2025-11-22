Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Sommet du G20 : la Russie dénonce des sanctions illégitimes lors du sommet du G20

Les dirigeants assistent à une séance plénière, lors de la journée d'ouverture du sommet du G20, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le samedi 22 novembre 2025   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

La Russie dénonce les sanctions illégitimes et unilatérales ainsi que les saisies d'actifs lors du sommet du G20.

Maxim Oreshkin, chef de l'administration présidentielle, a déclaré que ces saisies d'actif sont susceptibles de déstabiliser l'économie mondiale. Dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture du sommet du G20, M. Oreshkin a déclaré que l'ordre économique international était en crise et ne correspondait plus aux réalités nouvelles et émergentes.

Il a qualifié les restrictions économiques et les sanctions imposées à la Russie après le début de la guerre en Ukraine d'« actions illégitimes et unilatérales ».

M. Orshkin a comparé l'aide fournie à l'Ukraine à celle fournie aux pays africains.

« Si l'on examine les institutions financières internationales, on constate qu'elles s'éloignent actuellement du financement du développement au profit des dépenses militaires. Ainsi, les financements reviennent aux économies occidentales, souvent par le biais de systèmes de corruption en Ukraine. La Banque mondiale, par exemple, a fourni à l'Ukraine plus d'aide en trois ans qu'à tous les pays africains réunis. », a expliqué Maxim Oreshkin, chef de cabinet du président.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.