L'ONU veut garantir une représentation efficace des pays en développement

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a exhorté les dirigeants du G20 à user de leur influence pour lutter contre les barrières commerciales. Selon lui, ces obstacles désavantagent systématiquement les pays en développement.

Antonio Guterres a toutefois ajouté que le Secrétariat de l'ONU n'avait pas le pouvoir de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU ou les institutions financières internationales : « Une chose que je peux garantir, c'est que dans le cadre des actions du Secrétariat des Nations unies, nous ferons tout notre possible pour corriger les inégalités et les injustices et pour garantir une représentation efficace des pays en développement, mais nous n'avons pas le pouvoir de réformer le Conseil de sécurité, le FMI (Fonds monétaire international) ou la Banque mondiale. », a-t-il déclaré.

C’est la première fois qu’un sommet du G20 se déroule sur le continent africain. Plusieurs hotes brilleront par leur absence, c’est notamment le cas de Donald Trump qui boycotte le sommet, Vladimir Poutine, Xi Jinping ou encore Javier Milei