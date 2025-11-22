Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

L'ONU veut garantir une représentation efficace des pays en développement

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s'adresse à la presse à la veille du sommet du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, 21 novembre 2025   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Afrique du Sud

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a exhorté les dirigeants du G20 à user de leur influence pour lutter contre les barrières commerciales. Selon lui, ces obstacles désavantagent systématiquement les pays en développement.

Antonio Guterres a toutefois ajouté que le Secrétariat de l'ONU n'avait pas le pouvoir de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU ou les institutions financières internationales : « Une chose que je peux garantir, c'est que dans le cadre des actions du Secrétariat des Nations unies, nous ferons tout notre possible pour corriger les inégalités et les injustices et pour garantir une représentation efficace des pays en développement, mais nous n'avons pas le pouvoir de réformer le Conseil de sécurité, le FMI (Fonds monétaire international) ou la Banque mondiale. », a-t-il déclaré.

C’est la première fois qu’un sommet du G20 se déroule sur le continent africain. Plusieurs hotes brilleront par leur absence, c’est notamment le cas de Donald Trump qui boycotte le sommet, Vladimir Poutine, Xi Jinping ou encore Javier Milei

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.