Af.du Sud : des manifestations contre les violences sexistes dans plusieurs villes

Des centaines de femmes se sont rassemblées à Johannesburg, un jour avant l'ouverture du sommet du Groupe des 20 organisé en Afrique du Sud.

Vêtues de noir, ces citoyennes ordinaires, célébrités et militantes ont manifesté pendant 15 minutes en position allongée, symbolisant les 15 vies perdues chaque jour à cause de la violence fondée sur le sexe en Afrique du Sud.

« Le silence pendant 15 minutes est une minute de silence pour chaque femme qui serait tombée dans la journée, car les statistiques montrent que 15 femmes meurent chaque jour des suites de violences basées sur le genre et de féminicides. Chaque minute de silence est donc une minute de deuil et d'hommage à celles que nous avons perdues. », a déclaré Courtney Gelderblom, coordinatrice de la manifestation.

L'Afrique du Sud, qui a présenté un programme progressiste sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes au cours de sa présidence du G20, a un taux de féminicide cinq fois plus élevé que la moyenne mondiale, selon ONU Femmes, et est confrontée à ce problème depuis des dizaines d'années.

« Je suis ici pour faire preuve de solidarité et d'unité face au fait que la violence liée au sexe est littéralement une catastrophe nationale dans notre pays. C'est un sujet qui me tient malheureusement très à cœur, et je suis ici pour montrer ma solidarité et mon soutien aux femmes », a indiqué Sedi Matsunyane-Ferguson, créateur de contenu.

Cette action non violente a été organisée dans plusieurs villes, un jour avant la première réunion des dirigeants du G20 sur le continent africain.

Organisée par le groupe à but non lucratif Women for Change, la manifestation était le point culminant d'un mois de lobbying et de pressions exercées par le groupe pour demander au gouvernement sud-africain de prendre des mesures. Une pétition de protestation a reçu plus d'un million de signatures.

En réponse, le gouvernement a déclaré vendredi que la violence fondée sur le genre était une catastrophe nationale, ce qui oblige les autorités à prendre des mesures et à consacrer des ressources à la lutte contre ce fléau.