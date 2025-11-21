Plan américain pour l’Ukraine : “une base” pour une paix durable selon Poutine 

Le président russe accueille avec prudence la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a toutefois déclaré être prêt à négocier. Il a suggéré que cette proposition pourrait servir de base à un accord de paix définitif.

"Dans l'ensemble, cela nous convient, car cela nous permet d'atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale par des moyens militaires, par le biais de combats armés. Mais, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, nous sommes également prêts à mener des négociations de paix, à résoudre les problèmes par des moyens pacifiques. Cependant, cela nécessite naturellement une discussion approfondie de tous les détails du plan proposé. Nous y sommes prêts", a indiqué le président.

Le plan américain intègre plusieurs revendications de longue date de la Russie, tout en offrant des garanties de sécurité limitées à l'Ukraine.

Il demande notamment à l'Ukraine de céder des territoires à la Russie, ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toujours exclu tout comme la réduction de la taille de son armée ainsi que la renonciation à une future adhésion à l'OTAN.