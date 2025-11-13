Plus de 200 Kényans combattent pour la Russie en Ukraine. Le ministre kenyan des affaires étrangères a affirmé que des réseaux de recrutement actifs russes ciblent ses citoyens avec de fausses annonces. Musalia Mudavadi a exhorté les Kényans à faire preuve de prudence à l'égard des offres d'emploi à l'étranger.

M.Mudavadi a qualifié la situation d’extrêmement préoccupante, déclarant que certains de ces combattants kényans sont d’anciens membres des services disciplinaires du pays.

Le ministre a ajouté que la Russie continuait à essayer d'enrôler d’autres citoyens kényans avec des offres d’emploi anormalement attrayantes.

L'Ukraine a déclaré la semaine dernière que plus de 1 400 ressortissants de trois douzaines de pays africains combattaient aux côtés des forces russes en Ukraine, certains ayant été recrutés par la ruse.

La semaine dernière, le président kenyan William Ruto, lors d'un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a demandé la libération des Kényans détenus dans la zone de conflit.

La présidence sud-africaine a notamment déclaré le 6 novembre que des efforts étaient en cours par voie diplomatique pour rapatrier 17 Sud-Africains qui avaient été persuadés de devenir des mercenaires avec des promesses de salaires élevés et qui étaient finalement bloqués sur le champ de bataille dans la région ukrainienne du Donbas.