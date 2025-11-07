Bienvenue sur Africanews

Guerre en Ukraine : Kiev dénonce l'enrôlement par la Russie de plus de 1000 soldats africains

By Rédaction Africanews

Invasion de la Russie en Ukraine

Alors que l’attaque russe en Ukraine se poursuit, Kiev dénonce la présence de plus de 1 400 ressortissants africains aux côtés des forces russes.

Les autorités ukrainiennes affirment que la Russie a renforcé ses troupes en recrutant des combattants de divers pays en utilisant parfois des subterfuges.

La plupart d'entre eux sont immédiatement envoyés au front où ils sont rapidement tués.

Elles ont exhorté les gouvernements africains à mettre en garde leurs citoyens.

L'Afrique du Sud a déclaré jeudi qu'elle enquêterait sur la manière dont 17 de ses ressortissants ont rejoint des forces mercenaires. Les autorités sud-africaines ont reçu des appels de détresse de ces citoyens demandant de l'aide pour rentrer chez eux.

Le Kenya a quant à lui déclaré le mois dernier que certains de ses ressortissants avaient été détenus dans des camps militaires en Russie après avoir été impliqués contre leur gré dans le conflit.

Selon Kiev, il y aurait plus de 1400 recrues africaines identifiées, originaires de 36 pays du continent.

