Nigéria : ce qu'il faut savoir sur la résurgence d'enlèvements

Le Nigeria a subi son deuxième enlèvement massif dans une école cette semaine, les autorités ayant confirmé vendredi une attaque contre une école catholique dans la région du nord du pays, dévastée par les conflits.

Il n’a pas été immédiatement confirmé qui étaient les assaillants ni le nombre d’élèves enlevés à l’école St. Mary, dans la communauté de Papiri, dans l’État du Niger. Le média local Arise TV a indiqué que 52 écoliers avaient été enlevés, et la police locale a déclaré avoir déployé une équipe pour les secourir.

L’attaque de vendredi survient quatre jours après l’enlèvement de 25 élèves dans l’État voisin de Kebbi.

Les enlèvements dans les écoles sont devenus emblématiques de l’insécurité dans la nation la plus peuplée d’Afrique, et les analystes affirment que les groupes armés considèrent souvent les écoles comme des cibles "stratégiques" pour attirer davantage l’attention.

L’UNICEF a indiqué l’année dernière que seulement 37 % des écoles dans 10 des États les plus touchés par les conflits disposent de systèmes d’alerte précoce pour détecter les menaces.

Les enlèvements surviennent alors que le président américain Donald Trump affirme qu’il existe des assassinats ciblés contre les chrétiens dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Les attaques au Nigeria touchent à la fois les chrétiens et les musulmans. L’attaque scolaire survenue plus tôt cette semaine dans l’État de Kebbi s’est produite dans la ville majoritairement musulmane de Maga.

Boko Haram et un affilié de l’État islamique

Boko Haram fait peser une menace depuis longtemps sur une grande partie du nord du Nigeria, en particulier le nord-est, ainsi que sur des zones du Cameroun, du Niger et du Tchad voisins. Le groupe militant a cherché à instaurer un État islamique dans la région et son nom — signifiant "les livres sont interdits" — rejette l’éducation occidentale.

En 2014, Boko Haram a attiré l’attention mondiale avec l’enlèvement de Chibok. Quatre ans plus tard, ses combattants ont enlevé 110 lycéennes dans un collège de l’État de Yobe, dans le nord-est.

Les militants ont connu un fort regain d’activité cette année après s’être divisés par le passé, de nombreux combattants étant désormais alignés sur un affilié local du groupe État islamique. Le nombre exact de combattants dans chaque groupe est inconnu, bien qu’il soit estimé à quelques milliers.

Ces groupes continuent de recruter, parfois de force, des jeunes vulnérables dans une région où les autorités nigérianes et les organisations humanitaires peinent à assurer une présence sécurisée. Les coupes massives de l’administration Trump dans l’aide étrangère au Nigeria cette année n’ont rien arrangé.

Enlèvements contre rançon

D’autres groupes armés dans le nord du Nigeria pratiquent les enlèvements principalement pour obtenir une rançon. Les autorités ont déclaré qu’ils sont composés en grande partie d’anciens éleveurs ayant pris les armes contre les communautés agricoles après des affrontements liés à des ressources de plus en plus limitées.

Les écoles ont été une cible privilégiée pour ces bandits, motivés davantage par l’argent que par des convictions religieuses. Les attaques surviennent souvent la nuit, avec des tireurs arrivant parfois à moto ou même vêtus d’uniformes militaires, puis disparaissant dans un paysage vaste et peu surveillé.

Les inquiétudes concernant les liens entre ces bandits et les groupes militants, notamment dans le nord-ouest, sont croissantes.

"Bien que souvent confondus avec les groupes islamistes militants, les bandits opérant dans le nord-ouest du Nigeria constituent un facteur distinct d’instabilité dans cette région", a déclaré plus tôt cette année le Centre d’études stratégiques de l’Afrique, soutenu par les États-Unis, notant que les bandits seraient responsables d’environ autant de morts dans cette zone que Boko Haram et l’affilié de l’État islamique dans le nord-est.

En 2020, des assaillants à moto ont attaqué une école secondaire publique dans l’État de Katsina et enlevé plus de 300 garçons. Le gouvernement de l’État a annoncé leur libération dans la semaine. En 2021, des tireurs ont enlevé plus de 300 lycéennes lors d’un raid nocturne sur un internat public dans l’État de Zamfara. En quelques semaines, toutes ont été libérées après le paiement apparent d’une rançon.

Et en 2024, des tireurs à moto ont enlevé 287 élèves dans une école secondaire publique de l’État de Kaduna.

Les défis sécuritaires du Nigeria

Le Nigeria lutte depuis des années pour combattre Boko Haram et d’autres groupes armés, frappant parfois par erreur des civils lors d’assauts aériens destinés aux militants. L’armée a également mené des frappes aériennes et des opérations spéciales visant les repaires des groupes armés

Mais les extrémistes islamistes ont, ces derniers mois, à plusieurs reprises envahi des avant-postes militaires, miné des routes avec des bombes et attaqué des communautés civiles malgré les affirmations de l’armée selon lesquelles elle progresse contre eux. Cette recrudescence a mis à rude épreuve les efforts de sécurité dans tout le nord du Nigeria.

Le mois dernier, le président Bola Tinubu a remplacé les chefs de la sécurité nationale.

Plus tôt cette année, le gouvernement américain a approuvé la vente de 346 millions de dollars d’armes pour renforcer la lutte du Nigeria contre les insurrections et les groupes criminels. Plus récemment, cependant, Trump a menacé le Nigeria d’une éventuelle action militaire — et d’une suspension totale de l’aide et de l’assistance — tout en affirmant que le gouvernement nigérian ne parvient pas à mettre fin à la persécution des chrétiens. Le Nigeria a rejeté cette affirmation.