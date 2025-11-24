Nigeria : 50 des 300 élèves enlevés parviennent à s'échapper

Vendredi dernier, l’école catholique St. Mary’s School, située dans la communauté de Papiri, dans l’État du Niger, a été attaquée par des hommes armés. Au total, 303 élèves âgés de 10 à 18 ans et 12 enseignants ont été enlevés, selon la Christian Association of Nigeria (CAN). Un recensement final a été effectué après vérification pour confirmer le nombre exact des victimes.

Parmi eux, cinquante élèves ont réussi à s’échapper et ont été réunis avec leurs familles. L’évêque Bulus Dauwa Yohanna, président de la CAN dans l’État du Niger, a souligné : « En recevant le retour de ces cinquante enfants, un soupir de soulagement est permis. Mais il reste essentiel de poursuivre les efforts pour libérer les autres victimes. »

Les habitants de Lagos et d’autres régions expriment leur frustration face à la situation sécuritaire. Femi Bamijoko, directeur commercial, déclare : « Chaque citoyen a le droit de vivre en sécurité. C’est le devoir du gouvernement de le garantir. J’exhorte les autorités à assumer pleinement leurs responsabilités et à veiller au bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité. »

Pour Joseph Eze, transporteur : « Nous disposons d’une armée équipée d’avions de chasse capables de repérer n’importe quel mouvement, mais elle reste incapable d’agir. Beaucoup de responsables n’ont pas leurs enfants ici ; ils étudient à l’étranger. Et nous, qui n’avons pas les moyens, devons souffrir. Le gouvernement doit être tenu responsable. »

Face à cette situation, le gouverneur de l’État du Niger, Mohammed Umar Bago, a annoncé la fermeture de toutes les écoles pour prévenir d’autres kidnappings et a appelé les forces de sécurité, les organisations de la société civile et le clergé à concentrer leurs efforts sur le sauvetage des enfants :

« Ces incidents auraient pu être évités, mais notre priorité est maintenant de sauver tous les enfants et enseignants encore retenus. »

Cet enlèvement intervient dans un contexte de recrudescence des violences contre les écoles. Ces derniers jours, plusieurs États du nord et du centre du Nigeria ont annoncé la fermeture d’établissements par mesure de précaution, après des attaques armées visant des civils et des lieux de culte. La semaine dernière, 25 lycéennes avaient notamment été enlevées dans un internat de l’État de Kebbi (nord-ouest), lors d’une attaque au cours de laquelle un employé de l’école a été tué.