L’ONU inquiète de la disparition des proches de l’artiste guinéen Elie Kamano

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a exigé jeudi une enquête rapide, approfondie et impartiale après la disparition forcée présumée de plusieurs proches de l’artiste guinéen Elie Kamano, aujourd’hui en exil.

Tôt dimanche, ses deux fils, deux de ses neveux tous mineurs ainsi qu’un cousin ont été enlevés à leur domicile de Conakry et conduits vers un lieu inconnu. L’Organisation appelle les autorités guinéennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur retour immédiat et en sécurité.

Elle demande également des informations sur le sort et le lieu de détention d’au moins cinq autres personnes, parmi lesquelles les militants Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah, l’ancien secrétaire général du ministère des Mines Saadou Nimaga, ainsi que le journaliste Habib Marouane Camara.

Le Haut-Commissariat déplore par ailleurs un recul préoccupant des droits fondamentaux en Guinée, marqué par des arrestations arbitraires et des actes d’intimidation visant les voix dissidentes depuis le coup d’État de septembre 2021.