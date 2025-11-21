Afrique du Sud : les inégalités entre zones urbaines, l'éternel défi

En Afrique du Sud, les inégalités entre zones urbaines persistent. Le sujet est remis au goût du jour à l'approche du sommet du G20 dans le pays.

Richard Dube vit à Diepslootnn un quartier défavorisé de Johannesburg. Alors qu’il travaille du bois, il peine à trouver de clients son quartier étant jugé dangereux.

"C'est peut-être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir ces opportunités, parce que certaines personnes ont peur de venir ici, parce qu'elles pensent que Diepsloot est très dangereux, ce qui n'est pas vrai.'', explique-t-il.

Son quartier est situé pourtant à à moins de 15 kilomètres d'un secteur avec de grandes maisons entourées de pelouses vertes. En termes de conditions de vie dans les deux zones, la différence est de nature.

Ecoles sous-fiancées, difficile accès aux soins de santé et chômage plombent l’avenir des jeunes dans ces zones défavorisées.

"Nous pouvons leur donner des compétences. Des compétences en mécanique, en menuiserie, en agriculture, en construction. Il y a beaucoup de compétences que nous pouvons apporter pour enseigner à la communauté afin que nous puissions lutter contre cette inégalité"; déclare John Tavengwa, responsable des affaires communautaires de Bambanani Rainbow Skills.

L’inégalité dans le pays d’Afrique australe reste un réel défi. Le fossé entre riches et pauvres est profond.